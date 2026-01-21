Драма. Пред фалит е четирикратен шампион на България

Ловеч е пред отказ от участие в Трета лига. Наскоро това се случи с Витоша Бистрица - бивш участник в Първа лига.

Ловчанлии обаче са не само бивш елитен отбор, а четирикратен шампион на България, четирикратен носител на Купата на България, печелили са Суперкупата и са представяли страната в групова фаза в Европа.

До преди оттеглянето на финансовия им благодетел Гриша Ганчев носеха името Литекс. Сега очевидно футболът в Ловеч умира, тъй като Общината не може да осигури финансиране за клуба, а друг бизнесмен-покровител не се намери.

"Ситуацията в клуба е повече от тревожна към този момент. На практика тимът не се събра за зимна подготовка, а вече няма и треньор, тъй като Евгени Систов вече не е начело на отбора.

Забраната от ФИФА за картотекиране на нови футболисти е един от основните фактори за почти сигурното преустановяване на участие. Финансово задължение към световната централа на този етап е непосилно за клуба.

