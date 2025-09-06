ЦСКА готви финален трансфер

ЦСКА ще опита да подпише с поне един нов футболист преди затварянето на трансферния прозорец. Пазарът в България приключва в понеделник, 8 септември, в 23:59 часа.

Така армейците разполагат с броени часове, за да подсилят състава на Душан Керкез. За целта се водят преговори за привличането на няколко играчи и в Борисовата градина се надяват поне някой от тях да позира с червената фланелка.

До момента през лятото армейците парафираха с общо 8 футболисти – Теодор Иванов, Давид Сегер, Кевин Додай, Давид Пастор, Сантяго Годой, Бруно Жордао, Мохамед Брахими и Анжело Мартино. Приоритети в селекцията са намирането на централен защитник и още един флангови нападател. Това до голяма степен ще определи и с каква схема ще играе отборът.

