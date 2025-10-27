ЦСКА 1948 надигра Лудогорец в голово шоу

ЦСКА 1948 продължава с феноменалното си представяне през сезона в Първа лига, след като победи големия фаворит за титлата Лудогорец - 5:4 в Бистрица, в истинско голово шоу!

"Червените" надиграха разградчани и успехът им можеше да бъде още по-изразителен, ако не бяха пропуските в предни позиции и отпускането в края на сблъсъка, което едва не им коства успеха след аванс от 5:1.

Още във 2-ата минута обичайният заподозрян Мамаду Диало откри резултата, а малко след това Бърнард Текпетей изравни. Елиас Франко бързо възстанови преднината на домакините, след което се започна с головата фиеста.

Тон на шоуто даде Браян Собреро с фамозен гол зад центъра, след почивката Оливие Вердон си вкара автогол, а в 71-ата минута Борислав Цонев се разписа за 5:1!

Димитър Шейтанов и Андре Хофман спасиха Лудогорец от най-голямата загуба в историята на елита на България, след като защитникът си вкара автогол. Той върна топката назад и тя мина между краката на вратаря.

В края настъпи и голямата драма, като над всички беше появилият се като резерва Ивайло Чочев. Той първо вкара за 3:5 вкара, а в добавеното време националът изпусна дузпа и пропусна да направи последните минути много драматични. Чочев все пак беше точен за 4:5, но до края домакините удържаха победата, въпреки че "орлите" имаха великолепен шанс да се доберат до 5:5, но го изпуснаха.

С победата ЦСКА 1948 събра 29 точки и изостава само на 3 от лидера Левски. Лудогорец вече е на 4-то място с 23 т. на 9 зад "сините". Разградчани все пак са с мач по-малко, гостуване на Берое. Пред тях с 24 пункта се намира и Локомотив Пловдив.

В следващия кръг за "орлите" предстои ново много тежко изпитание - визита на Черно море, а хората на Иван Стоянов играят с Ботев във Враца.

