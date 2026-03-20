Чудо! Лигата, в която всичките отбори имат шанс за титлата

Ако се чудите какво означава едно първенство да е конкурентно, през този сезон полската Екстракласа дава най-категоричния пример. Това е шампионатът, в който след 25-ия кръг само 9 точки разделят първия и 13-тия, а всичките 18 тима все още имат математически шанс за титлата.

Най-успешният клуб в страната Легия Варшава е в зоната на изпадащите, но е само на 12 точки от върха и с една победна серия може съвсем спокойно да се пребори за челните места. А навсякъде из таблицата могат да се намерят още луди истории, противоречащи на обичайната футболна логика.

Не е чудно, че напоследък все повече се говори за полското първенство, тъй като то се радва на един от най-вълнуващите си сезони и в момента определено е най-конкурентната лига на Стария континент.

Водачът в класирането Заглембие е от градчето Любин, което е извън топ 50 на най-големите градове в Полша и е с едва 70 хил. жители.

През миналия сезон Заглембие завърши на 15-о място и едвам избегна изпадането, но сега оглавява таблицата с 41 точки, колкото има и вторият Лех Познан.

