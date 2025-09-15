Черно море надигра десет от Добруджа

Отборът на Черно море надигра Добруджа с 2:0 в последен мач от осмия кръг на Първа лига.

Попаденията за победителите бяха дело на Селсо Сидни в 44-ата минута и Асен Чандъров от дузпа в добавеното време на срещата.

Гостите от Добрич завършиха мача с човек по-малко, след като Антон Иванов бе изгонен малко преди първото попадение на "моряците".

Така воденият от Илиан Илиев отбор се завърна на победния път, след равенството срещу Локомотив Пловдив и загубата от Ботев Враца.

