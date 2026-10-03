Казанлъшкият талант Георги Христов завоюва бронзов медал в категория до 92 кг на Балканското първенство за кадети U17 в Хърватия.
Младият казанлъшки състезател е представител на Клуб по борба „Казанлък“, с треньор Христомир Бояджиев.
Участието му в престижната надпревара бе реализирано с финансовата подкрепа на Община Казанлък, която последователно подкрепя развитието на младите ни спортисти и им дава възможност да представят достойно Казанлък на национални и международни състезания.
Поздравления за Георги, неговия треньор и целия екип!
Бронз за Георги Христов от Балканското първенство по борба!
Младият казанлъшки състезател е представител на Клуб по борба „Казанлък“
Казанлъшкият талант Георги Христов завоюва бронзов медал в категория до 92 кг на Балканското първенство за кадети U17 в Хърватия.
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