Спорт

Бронз за Георги Христов от Балканското първенство по борба!

Младият казанлъшки състезател е представител на Клуб по борба „Казанлък“

Бронз за Георги Христов от Балканското първенство по борба!
03 окт 26 | 21:24
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Никол Симова

Казанлъшкият талант Георги Христов завоюва бронзов медал в категория до 92 кг на Балканското първенство за кадети U17 в Хърватия.

Младият казанлъшки състезател е представител на Клуб по борба „Казанлък“, с треньор Христомир Бояджиев.

Участието му в престижната надпревара бе реализирано с финансовата подкрепа на Община Казанлък, която последователно подкрепя развитието на младите ни спортисти и им дава възможност да представят достойно Казанлък на национални и международни състезания.

Поздравления за Георги, неговия треньор и целия екип!


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Автор Никол Симова
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