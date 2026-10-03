Бронз за Георги Христов от Балканското първенство по борба!

Казанлъшкият талант Георги Христов завоюва бронзов медал в категория до 92 кг на Балканското първенство за кадети U17 в Хърватия.



Младият казанлъшки състезател е представител на Клуб по борба „Казанлък“, с треньор Христомир Бояджиев.



Участието му в престижната надпревара бе реализирано с финансовата подкрепа на Община Казанлък, която последователно подкрепя развитието на младите ни спортисти и им дава възможност да представят достойно Казанлък на национални и международни състезания.



Поздравления за Георги, неговия треньор и целия екип!



