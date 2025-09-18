Бойко Величков поиска оставката на Керкез

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков в прав текст поиска оставката на старши треньора Душан Керкез. Това стана минути след загубата на "червените" от Арда Кърджали с 0:1 в отложен мач от петия кръг на Първа лига.

Ето какво каза Величков:

"Необясними грешки - не само за футболисти на ЦСКА, но за професионални футболисти като цяло. Очаквам старши треньорът да си подаде оставка, така както аз бих направил. Призовавам го да го направи и да се търсят решение. Ако не подаде? Това е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да я подаде. От гледна точка на старши треньора не е наред закъснелите промени, които се направиха, подготвителният процес. Ситуацията задължава поемане на отговорност. Нищо не означава, правите интерпретации на думите ми. Казвам какво смятам, че трябва да стане.

Знам, че следващият мач е след три дни. Трябва да видим първо каква ще бъде реакцията на г-н Керкез. Носенето на отговорност трябва да отговоря на ЦСКА. Отговорността е на всички - и на тези, които носят фланелката, и на контрола на това нещо. Това са неща, които будят недоумение у нашите привърженици. Смятам, че контролът върху това как да изглежда един отбор е на треньорското ръководство. Заради оценката си, че не е мъжката - затова искам отговорност. Всичко друго е неприятна страница от историята ни. Виждам коренно поведение на играчите в тренировките и днес например. Нов треньор? Ако кажа нещо, ще са условности, хипотези. Знаете каква е ситуацията много добре".

