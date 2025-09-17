Бившият капитан на Цървена почина внезапно на терена

Сръбският футбол е в дълбок траур след внезапната смърт на Деян Милованович. Бившият капитан на Цървена звезда почина на едва 42 години по време на мач на ветерани между Цървена звезда и ПКБ, игран на помощните игрища до стадион „Райко Митич“.

По време на срещата Милованович се е почувствал зле и е паднал на терена. Незабавно са били извикани медици, които са се опитали да го реанимират на място, но въпреки усилията им животът му не е могъл да бъде спасен. Официалната причина за смъртта е масивен сърдечен удар.

Роден през 1984 г. в Белград, Милованович е част от златното поколение на Цървена звезда редом с Драган Мърджа, Душан Баста и Марко Перович. В периода 2001–2008 г. той записва 173 мача и 20 гола за „звездашите“, като заслужено получава капитанската лента. По-късно продължава кариерата си във френския Ланс и гръцкия Паниониос, а я завършва през 2014 г. с екипа на Вождовац.

Любовта към футбола е в кръвта му. Баща му Джордже също е бил играч на Цървена звезда. Деян Милованович е братовчед и на защитника Бранислав Иванович, оставил ярка следа в английския Челси.

