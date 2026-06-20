Белият дом може да смекчи режима за Иран на Мондиала

Белият дом разглежда възможността да смекчи строгите ограничения за пътуване на националния отбор на Иран по време на Световното първенство по футбол. В момента иранските футболисти са базирани в Мексико и могат да влизат в САЩ само непосредствено преди мачовете си на американска територия, след което трябва бързо да напускат страната.

Темата се превърна в открит спортно-политически спор, след като селекционерът Амир Галеноей определи Иран като „най-потиснатия“ отбор на турнира. Според американски медии разговорите са насочени най-вече към режима преди третия мач на Иран в групата - срещу Египет в Сиатъл на 27 юни.

Футбол под специален режим

Ограниченията поставят Иран в необичайна ситуация за отбор на световно първенство. Тимът не може да се настани нормално в градовете домакини в САЩ, а трябва да пътува от базата си в Мексико почти само за самите двубои.

Според иранската футболна федерация това нарушава принципа на равнопоставеност между участниците. От Техеран настояват отборът да пристига поне два дни преди всеки мач и да се връща в базовия си лагер ден след срещата, за да има нормално време за възстановяване, тренировка и подготовка.

Иран вече обяви, че ще подаде официална жалба до FIFA. Според Ройтерс тимът е подложен на сериозни логистични трудности, след като беше преместен в Мексико заради геополитическото напрежение, а за мачовете си в САЩ трябва да спазва режим на кратък престой.

Джулиани: Баланс между честна игра и сигурност

Изпълнителният директор на работната група на Белия дом за Световното първенство Андрю Джулиани потвърди, че се водят разговори за евентуално облекчаване на режима. По думите му досегашните правила са били приемливи при мачовете в Лос Анджелис заради краткия полет от Мексико, но пътуването до Сиатъл поставя по-различен проблем.

„Президентът иска да намери баланс между спортната равнопоставеност на терена и гарантирането, че не правим компромис с националната сигурност“, заяви Джулиани пред местна телевизия в Сиатъл.

Той подчерта, че именно президентска заповед е позволила на иранския национален отбор да участва в срещите на американска територия. Това показва колко деликатна е темата - тя не е просто въпрос на спортна логистика, а част от по-широката политика на САЩ към Иран.

Иран говори за неравни условия

Селекционерът Амир Галеноей вече превърна случая в публичен спор, като заяви, че неговият отбор е „най-потиснатият“ на първенството. Иранските представители твърдят, че кратките прозорци за влизане и излизане от САЩ влияят върху възстановяването, тренировъчния процес и психическата подготовка.

Проблемът е особено чувствителен, защото Световното първенство по принцип изисква еднакви условия за участниците. Когато един отбор трябва да организира всяко пътуване под специален политически режим, спорът неизбежно излиза извън терена.

Според Ал Джазира Иран ще сезира FIFA, след като американските правила задължават отбора да напуска САЩ в рамките на часове след мачовете си в Лос Анджелис и Сиатъл.

Сиатъл може да промени подхода

Мачът с Египет в Сиатъл се превръща в ключов тест за това дали Белият дом ще прояви гъвкавост. Разликата е практическа - полетът от Мексико до Сиатъл е по-дълъг, а натоварването върху играчите може да стане по-сериозно.

Ако режимът бъде смекчен, това няма да означава пълна промяна в американската политика към Иран. По-скоро ще бъде опит да се избегне обвинението, че домакинството на Световното първенство се използва по начин, който поставя един участник в по-неизгодна спортна позиция.

Ако ограниченията останат без промяна, натискът върху FIFA вероятно ще се засили. Организацията ще трябва да балансира между домакинските правила на САЩ и собствения си принцип, че всички отбори трябва да имат равни условия за подготовка.

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