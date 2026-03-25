Барса готви силен трансфер

Според каталунския вестник "Спорт", Барселона е готов да извади 60 милиона евро за защитника на Интер Милано и националния тим на Италия Алесандро Бастони. Интересът на каталунците към бранителя датира от дълго време, но чак сега спортният директор на клуба Деко е предприел действия за привличането му.

Освен 60 милиона от Барса са готови да дадат в замяна на "нерадзурите" и някои от по-младите си играчи. Тимът продължава да търси стабилен централен защитник с ляв крак заради постоянните контузии на Андреас Кристенсен и липсата на опит на 18-годишния Пау Кубарси. Урагваецът Роналд Араухо дълго време имаше психически проблеми и си взе ваканция от футбола.

Има и трудности по трансфера, тъй като Бастони има договор с Интер до 2028 година, а "Блаугранас" продължават да имат финансови проблеми и всички разходи на клуба се следят под лупа.

