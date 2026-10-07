В Казанлък ще бъде издигната скулптура на академик Дечко Узунов

Днес във фоайето на сградата на Община Казанлък се проведе заключителната изложба, представяща колекцията на Илиян Дончев с произведения на академик Дечко Узунов.



На събитието присъстваха представители на Ротари Казанлък, кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, секретарят на Общината Гинка Щерева, както и директорът на Художествената галерия Казанлък Пламен Петров.



Изложбата беше не само среща с творчеството и наследството на академик Дечко Узунов, но и повод да бъдат поставени важни идеи за това как паметта за значимите личности и културните достижения на Казанлък да бъде съхранена и предадена на следващите поколения.



В рамките на срещата бе представена идеята за учредяване на награда за доказани артисти от община Казанлък. Символ на отличието ще бъде скулптура, създадена от Ваньо Колев, която ще бъде връчвана на утвърдени творци от общината като признание за техния принос към изкуството и културния живот на Казанлък.



Още една значима идея беше предложена по време на срещата – изграждането на скулптура на академик Дечко Узунов в Казанлък.



Инициативата е на Ротари, като скулптурата ще бъде реализирана със съдействието и подкрепата на Община Казанлък.



Предложението получи подкрепата на кмета Галина Стоянова, която я прие като естествено продължение на усилията за съхраняване на културната памет на града.



„Нещата, които градим като общност, трябва да оставят следи, за които да се грижат следващите поколения. Така възпитаваме родолюбие в най-малките” допълни кметът.



Предстоящата скулптура на академик Дечко Узунов ще бъде знак на уважение към един от големите български творци, към художественото наследство на Казанлък и към отговорността на днешното поколение да оставя след себе си не само спомени, но и стойностни следи.



