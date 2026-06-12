Аристократът на въображението
126 години от рождението на Дечко Узунов
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126 години от рождението на Дечко Узунов
Изложбата е в чест на 125 години от рождението на големия художник
Изложбата в Градската галерия ще продължи до 16 февруари
"Всеки любител-художник може да прекара два незабравими часа в родната къща на бай Дечко Узунов” като се опита да рисува по негова оригинална картина...
Подписка за разкриване на уникалния стенопис на големия Дечко Узунов започна в родния град на художника - Казанлък
Двама млади казанлъчани са големите открития на тазгодишиния национален конкурс „Наследници на Дечко Узунов". Това са 8-годишният Боян Джапунов от шк...
Банкя събра Дечко Узунов и Светлин Русев