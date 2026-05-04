Стара Загора посреща 11-ото издание на „BEERфестът“ със световни звезди и пет вечери музика

Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“ организират 11-ото издание на „BEERфестът“ – едно от най-емблематичните събития в културния календар на града. От 2 до 6 септември в парк „Загорка“ жителите и гостите на Стара Загора ще могат да се насладят на пет вечери музика под открито небе с легенди от световния рок, европейски денс икони, любими поп и хип-хоп изпълнители, както и на изпълнения, показващи силата и красотата на българския фолклор.

Тази година фестивалът ще предложи още по-богата и разнообразна програма, изградена отново в тематични вечери:

2 септември (сряда) – POP вечер

Началото ще бъде дадено от талантливите възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова“ с проекта „Dream Girls“, последвани от любимците Торино и Пашата, а след тях на сцената ще излезе Papi Hans.

3 септември (четвъртък) – ROCK вечер

Кулминацията за рок феновете ще бъде легендарният глас на Rainbow и Deep Purple – Joe Lynn Turner, който ще излезе на сцената заедно с групата на виртуозния Николо Коцев – Kikimora. Вечерта ще бъде открита от Sevi и квартет Strings.

4 септември (петък) – RETRO вечер

DJ Alex ще даде старт на 90-тарско парти, а за първи път в България ще се събере оригиналният състав на SNAP! (Turbo B и Thea Austin). Специални гости са още Natascha Wright (ex La Bouche), Joe Thompson (Down Low) и Ray Horton (The Real Milli Vanilli).

5 септември (събота) – HIP-HOP вечер

Съботната вечер, посветена на градската култура, ще бъде с участието на Близнаците, F.O. и Пеева, и легендарните „Гумени глави“ с техния R&B Records All Stars проект.

6 септември (неделя) – Фолклорна вечер

В Деня на Съединението фестивалът ще завърши с богата фолклорна програма с участието на гайдарски състав „Красимир Панчев“, хор „Жарава“, Димитър Драгиев и оркестър „Канарите“.

„BEERфестът се утвърди като събитие с важно значение за културния живот на Стара Загора и като платформа, която обединява поколения и музикални стилове, създавайки положителен облик на града ни. BEERфестът е доказателство как бизнесът и местната власт могат заедно да създават събития от световно ниво, които носят радост на хиляди посетители“, заяви Милена Желева, заместник-кмет на Община Стара Загора.

„Преди 11 години „Загорка“, в партньорство с Община Стара Загора, създаде „BEERфест“ Стара Загора специално за хората на града – като място за споделени моменти и преживявания. Вярваме, че бирата е социална напитка, която естествено събира хората, а подкрепата ни за културния живот на местните общности е част от дългосрочния ни ангажимент „Създаваме по-добър свят“, коментираха от „Загорка“ АД.

BEERфестът се организира от пивоварна „Загорка“ АД и Община Стара Загора с подкрепата на партньорите: магазини „АЯКС“, „Менада“, технически хипермаркет „Багира“, „DIBSI“, „Pringles“, както и ресторантите „Щастливеца“, „Старите каравани“ и „Retro“.

„BEERфест“ Стара Загора е утвърден музикален и градски фестивал, който повече от десетилетие е част от културния календар на града. Събитието се организира от Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“ АД и събира хиляди жители и гости с разнообразна програма и споделени преживявания, като допринася за положителния облик на града. Фестивалът е със свободен вход и се реализира с подкрепата на партньори от бизнеса и местната общност.

Фестивалът се отличава с тематични вечери , обединяващи различни музикални жанрове – от поп, рок и хип-хоп до български фолклор, като предлага сцена за изгряващи таланти, обичани български артисти и международни изпълнители.

Освен с музикалната си програма, „BEERфест“ Стара Загора включва и разнообразни социални и отговорни инициативи, реализирани от ЗАГОРКА в партньорство с Община Стара Загора. В рамките на фестивала традиционно се обособяват тематични зони и активности, както и инициативи за отговорна консумация, включително кампании за безопасно шофиране, алтернативи за придвижване и предлагане на безалкохолни бири с 0.0% алкохол. Фестивалът е част от дългосрочния ангажимент на „Загорка“ АД да подкрепя културния живот и качеството на живот в Стара Загора.

