Стара Загора посреща 11-ото издание на „BEERфестът“ със световни звезди и пет вечери музика
Тази година фестивалът ще предложи още по-богата и разнообразна програма
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Тази година фестивалът ще предложи още по-богата и разнообразна програма
Жителите и гостите на Стара Загора отново ще имат възможност да се насладят на пет вечери, изпълнени с музика, настроение и качествена бира