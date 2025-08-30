Пожарът в Рила бушува. Обхвана над 100 декара

Над 100 декара горска територия гори в Рила.

Огънят е низов, което забавя разпространението му, но труднодостъпният терен затруднява действията на екипите.

На място е хеликоптер Ми-17 на Военновъздушните сили, който облива с вода по-труднодостъпните участъци. Във високите части на планината поривите на вятъра са внезапни и силни, което създава сериозни рискове ситуацията да се усложни.

В борбата с пламъците участват около 100 служители на Национален парк "Рила", пожарникари и горски служители.

Надеждите са природата да подпомогне усилията - в периметъра на пожара вече е започнало да вали, а синоптиците прогнозират по-силен дъжд и буря в нощта срещу неделя.

