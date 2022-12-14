Пет старозагорски читалища сътвориха Националния фестивал „От Игнажден до Коледа – традиции и съвременност“

Преславен бе домакин на петото издание на емблематичния за пет старозагорски села Национален фестивал „От Игнажден до Коледа – традиции и съвременност“. Организатори на пъстрото и пропито с български дух събитие са НЧ „Димитър Наумов – 1908‘‘ – Преславен, НЧ „Стефан Генчев – 1901“ – Хрищени, НЧ „Пробуда – 1927“ - Горно Ботево, НЧ „Развитие – 1878“ – Дълбоки, НЧ „Развитие – 1918“ – Оряховицa. Фестивалът се провежда всяка година в едно от населените места, инициатори на проявата.

Десетки бяха участниците - индивидуални и групови изпълнители, от цялата страна. Кръшни хора се виха на центъра на Преславен в съботния ден. Кулинарен конкурс допълнително зарадва присъстващите. Кукери от село Голямо Дряново гониха лошите сили. Част от седемчасовата програма бе и дуетът на семейство Кожухарови. Любители на традиционните украси, свързани със зимните празници, се включиха в конкурса за ръчно изработени коледни картички, сурвакници, кукерски маски и сувенири.

Купа и диплом получават:

- НЧ „Зора – 1902“, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък

- НЧ „Развитие – 1897“, с. Дибич, общ. Шумен

- НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“, гр. Крън, общ. Казанлък

- НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Памукчии, общ. Стара Загора

- НЧ „Пробуда – 1928“, с. Маджерито, общ. Стара Загора

- НЧ „Антон Страшимиров – 1909“, с. Черганово, общ. Казанлък

- НЧ „Пробуда – 1925“, с. Яворово, общ. Стара Загора

- „Чирпанлии“, гр. Чирпан

- НЧ „Отец Паисий – 1905“, с. Горно Черковище, общ. Казанлък

- НЧ „Развитие – 1878“, с. Дълбоки, общ. Стара Загора

Плакет и диплом получават:

- НЧ „Димитър Наумпв – 1908“, с. Преславен, общ. Стара Загора

- НЧ „Христо Ботев – 1897“, с. Розово, общ. Казанлък

- ОУ „Кольо Ганчев“, гр. Стара Загора

- НЧ „Пробуда – 1928“, с. Загоре, общ. Стара Загора

- НЧ „Васил Левски – 1900“, с. Горна Росица, общ. Севлиево

- НЧ „Селски будилник – 1906“, с. Зетьово, общ. Чирпан

- НЧ „Никола Г. Астаджов -1926“, с. Априлово, общ. Гълъбово

- НЧ „Пробуждане – 1870“, с. Спасово, общ. Чирпан

Медал и диплом получават:

- НЧ „Христо Ботев – 1874“, с. Рупките, общ. Чирпан

- НЧ „Селска пробуда – 1927“, с. Златна ливада, общ. Чирпан

- ОДК „Иван Рилски“, гр. Казанлък

- Дует Даная Атанасова и Иван Ангелов, гр. Чирпан

- Росица Бонева, НЧ „Гео Милев – 1893“, гр. Раднево

- НЧ „Кольо Ганчев – 1940“, гр. Стара Загора

- НЧ „Железник – 1988“, гр. Стара Загора

- Мария Кънчева, гр. Стара Загора

КУЛИНАРЕН КОНКУРС

Плакет и диплом получават:

- НЧ „Петър Парчевич – 1927“, с. Асеново, общ. Никопол, обл. Плевен

- НЧ „Зора – 1902“, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък

Медал и диплом получават:

- НМЧ „Георги Минчев – 2001“, гр. София

- НЧ „П. К. Яворов – 1867“, гр. Чирпан

- НЧ „Отец Паисий – 1905“, с. Горно Черковище, общ. Казанлък

- НЧ „Селски будилник – 1906“, с. Зетьово, общ. Чирпан

- НЧ „Христо Ботев – 1874“, с. Рупките, общ. Чирпан

КОНКУРС ЗА РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ, СУРВАКНИЦИ, КУКЕРСКИ МАСКИ И СУВЕНИРИ

Медал и диплом получават:

- ОУ "Отец Паисий", с. Свидня, общ. Своге

- НЧ "Просвета - 1906", с. Козичино, общ. Поморие

- ДГ „Радомирче“, гр. Радомир

- НУ "Свети Софроний Врачански", гр. Враца

- ДГ "Слънчо", гр. Пазарджик

- НЧ „Пробуда – 1921“, с. Михайлово, общ. Стара Загора

- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 2010“, с. Борилово, общ. Стара Загора

- НЧ „Пробуда – 1928“, с. Маджерито, общ. Стара Загора

- Пенсионерски клуб, с. Борилово, общ. Стара Загора