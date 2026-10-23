Над 130 стрелци от България и Румъния мерят сили на турнир в Казанлък

Над 130 състезатели по спортна стрелба от България и Румъния ще премерят сили в международния турнир "Севтополис", който се провежда в Казанлък. Символичен старт на състезанието днес даде кметът Галина Стоянова. Тя пожела успех на всички участници и им припомни, че най-важното е да се забавляват. На откриването присъства и зам.-председателят на Общинския съвет Иван Гитев.



Турнирът се провежда за трета поредна година в залата на стадиона. Тя е оборудвана с електронни мишени. В следващите три дни състезателите ще мерят сили в две дисциплини - пушка и пистолет.



Казанлък е представен от осем стрелци във всички възрастови групи. За първи път ще се включат и участници от друга държава. От миналата година "Севтополис" е квалификационен турнир. Резултатите от него ще послужат като основа за сформиране на националните отбори за международни състезания, включително европейски и световни първенства.



