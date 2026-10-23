Христина Радомирова представя цялостното си творчество в Стара Загора

Представяне на цялостното творчество на Христина Радомирова ще се състои на 4 ноември 2026 г. от 18.00 ч. в залата за събития на Народно читалище „Климент Охридски“ в Стара Загора.

Събитието се организира от Народно читалище „Христо Танев-2020“ със съдействието на Народно читалище „Климент Охридски-1858“ и Дружеството на писателите - Стара Загора.

Акцент в събитието ще бъде стихосбирката „Опция живот“. Вечерта ще съчетае поезия и музика. Много от стиховете на Христина Радомирова са превърнати в песни, които ще бъдат изпълнени от гост-изпълнители. Аранжиментите на песните са дело на самата поетеса, което допълва многопластовия характер на нейното творчество.

Събитието обещава среща с поезията, която докосва сърцето и намира своя път към публиката чрез музиката.

Организаторите канят всички почитатели на литературата и музиката да споделят една вечер, посветена на словото, вдъхновението и силата на творчеството.