Кметът Живко Тодоров присъства на първата копка на XOPark Stara Zagora и пожела успех на инвестицията

Изграждането на XOPark Stara Zagora започна днес със символична първа копка. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поздрави екипа зад инвестицията и пожела успех в реализацията на проекта. Новият търговски парк ще разшири възможностите за пазаруване, услуги и отдих в града, като се очаква да създаде между 150 и 200 работни места. Инвестицията в комплекса възлиза на близо 20 млн. евро.

По време на церемонията Живко Тодоров поздрави инициаторите на проекта и изрази увереност, че той ще бъде от полза за старозагорци. „Поздравявам целия екип, който стои зад проекта. Сигурен съм, че ще бъде от полза за старозагорци. Убеден съм в успеха и ви пожелавам да работите със същия ентусиазъм, както досега. Попътен вятър“, заяви кметът.

Проектът предвижда изграждането на 26 търговски обекта и 560 паркоместа. XOPark Stara Zagora ще бъде разположен на кръстовището на бул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия Тошева“.

Стоян Колев, изпълнителен директор на „Тринити Кепитъл“ АД, определи XOPark Stara Zagora като най-големия проект на компанията извън София и посочи, че той ще бъде сред най-големите търговски паркове в България. Той подчерта, че зад началото на строителството стоят „усилия, доверие и съвместна работа между множество хора и партньори“. Той благодари на кмета Живко Тодоров, на ръководството на Община Стара Загора и на представителите на институциите за подкрепата и съдействието.

„Щастливи сме, че на терен, който дълги години пустееше, ще изградим модерен ритейл парк от какъвто Стара Загора отдавна има нужда“, добави Стоян Колев. Теренът е бил приватизиран през 2007 г. от частен собственик, от когото дружеството „Тринити кепитъл“ го придобива през 2025 г. От приватизирането му преди повече от 20 години до момента в терена не са извършвани никакви инвестиции.

В комплекса ще бъдат представени разнообразни категории стоки и услуги – храни и напитки, мода, обувки, спортни и детски стоки, техника, обзавеждане, стоки за дома, здраве и красота. Предвидени са още зарядни станции за електромобили, детска площадка и зони за срещи и отдих.

Сред ключовите обекти ще бъде първият супермаркет „Фантастико“ в Стара Загора в този търговски формат. Тодор Левенов, директор „Експанзия и управление на недвижимата собственост“ във „Фантастико груп“, съобщи, че магазинът ще бъде с площ над 4000 кв. м и ще предлага повече от 20 000 артикула, допълнителни услуги и модерна среда за пазаруване.

Той акцентира върху значението на партньорството с местния бизнес и възможността в бъдеще клиентите да получават достъп и до регионални продукти.

Отличителен елемент ще бъде Агората – пространство за социални контакти, събития и инициативи, характерно за ритейл парковете XOPark. То ще предоставя възможности и за местния бизнес, като позволява на предприемачи и малки производители от региона да представят своите продукти и услуги пред по-широка аудитория и да достигат до нови клиенти.

Водосвет за здраве и успех на доброто начинание отслужи протосингелът на Старозагорската епархия архимандрит Панкратий.

XOPark Stara Zagora е седмият проект от националната верига ритейл паркове XOPark. Реализацията му ще допълни търговската инфраструктура на града и ще създаде нови възможности както за потребителите, така и за предприемачите в региона.

На събитието присъстваха заместник-кметовете на Община Стара Загора арх. Мартин Паскалев, с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“, Радостин Танев, с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, Светослав Колев, с ресор „Финанси, бюджет и икономика“, арх. Николай Василев, главен архитект на Община Стара Загора. Сред официалните гости бяха още председателят на Общински съвет – Стара Загора Ивета Лазарова, общински съветници, представители на общинската администрация, бизнеса и обществеността.

Очаква се XOPark Stara Zagora да отвори врати през есента на 2027 г., като предостави на жителите и гостите на града нови възможности за пазаруване, услуги и отдих.