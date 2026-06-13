Кметът Иван Портних с първа копка на нов парк
В първия работен ден след полагането на клетва като кмет на Варна Иван Портних даде старт на изграждането на нов парк в жк „Възраждане" . Теренът - от...
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В първия работен ден след полагането на клетва като кмет на Варна Иван Портних даде старт на изграждането на нов парк в жк „Възраждане" . Теренът - от...
„Стартът на пълната реконструкция на бул. „Васил Априлов", една от най-старите пловдивски улици, проектирана от Йосиф Шнитер в първия общ устройствен...
Кметът на община Банско Георги Икономов грабна кирката и направи първа копка на улица „Гоце Делчев", която никога не е асфалтирана. На събитието в че...