Галина Стоянова: С успели българи е интересно да обсъждаш бъдещето на Казанлък

В ателието на почетния гражданин на Казанлък Едрьо Едрев кметът на общината Галина Стоянова проведе среща, посветена на бъдещето на града и възможностите за неговото развитие.



“Разговорите с успели българи, които със своя талант, труд и постижения допринасят за авторитета на Казанлък, са ценна възможност за обмен на идеи, визии и вдъхновение за бъдещето на общността”, сподели още Галина Стоянова.