В ателието на почетния гражданин на Казанлък Едрьо Едрев кметът на общината Галина Стоянова проведе среща, посветена на бъдещето на града и възможностите за неговото развитие.
“Разговорите с успели българи, които със своя талант, труд и постижения допринасят за авторитета на Казанлък, са ценна възможност за обмен на идеи, визии и вдъхновение за бъдещето на общността”, сподели още Галина Стоянова.
Галина Стоянова: С успели българи е интересно да обсъждаш бъдещето на Казанлък
Кметът на Казанлък проведе среща с почетния гражданин Едрьо Едрев
В ателието на почетния гражданин на Казанлък Едрьо Едрев кметът на общината Галина Стоянова проведе среща, посветена на бъдещето на града и възможностите за неговото развитие.
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