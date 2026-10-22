Регионални

Галина Стоянова: С успели българи е интересно да обсъждаш бъдещето на Казанлък

Кметът на Казанлък проведе среща с почетния гражданин Едрьо Едрев

Галина Стоянова: С успели българи е интересно да обсъждаш бъдещето на Казанлък
22 окт 26 | 12:42
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Никол Симова

В ателието на почетния гражданин на Казанлък Едрьо Едрев кметът на общината Галина Стоянова проведе среща, посветена на бъдещето на града и възможностите за неговото развитие.

“Разговорите с успели българи, които със своя талант, труд и постижения допринасят за авторитета на Казанлък, са ценна възможност за обмен на идеи, визии и вдъхновение за бъдещето на общността”, сподели още Галина Стоянова.

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Автор Никол Симова
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