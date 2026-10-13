Новото кръгово кръстовище на западния вход на Казанлък вече е с Акт 16

Новото кръгово кръстовище на западния вход на Казанлък вече има Акт 16. Приемателната комисия е приела обекта без нито една забележка, с което приключва реализацията на един от значимите инфраструктурни проекти в града.



Началото на строителството беше поставено на 23 април 2025 година, а основните строителни дейности продължиха и през 2026 година. Проектът включва изграждане на ново кръгово кръстовище, локално платно и прилежаща пътна инфраструктура, осигуряващи по-добра връзка между западния вход на града, Подбалканския път и развиващата се бизнес зона.



Строителството беше извършено поетапно, при временна организация на движението, без пълно затваряне на транспортния възел. Финансирането е осигурено от държавния бюджет, като за проекта са предвидени близо 3,83 милиона лева.



Основната цел на новото кръстовище е да облекчи автомобилния трафик, да подобри достъпа до търговските и производствените обекти в района и да повиши безопасността на движението, включително за велосипедистите по направлението към язовир „Копринка“.



С приемането на обекта без забележки и издаването на Акт 16 новото кръгово кръстовище вече е официално въведено в експлоатация.



