Всичко за Акт 16

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Дунав мост 2 вече има Акт 16

Дунав мост 2 вече има Акт 16

Видин. Дунав мост 2 вече има Акт 16. Той бе подписан от кмета на Община Видин Герго Гергов. Той обаче е сложил подписа си за експлоатация с някои забе...

13 юни | 12:54
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