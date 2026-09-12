Издадоха акт 16 на новите спортни игрища в „Меден рудник“
Така през последните 2 години поетапно Общината изпълни първи и втори етап на обещания на жителите на „Меден рудник“
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Така през последните 2 години поетапно Общината изпълни първи и втори етап на обещания на жителите на „Меден рудник“
32% по-ниска ще е цената на синьото гориво за октомври, очакват от Булгаргаз
Това обяви премиерът в оставка на брифинг
Уникалният Археологически парк в Сандански е със затворени врати за посетители. Ремонтите приключиха още преди повече от 2 месеца, но туристите и санд...
Огромна скала, земни маси и отнесен асфалт дебнат шофьори Благоевград. 10-километровото шосе между селата Осеново и Рибново ще бъде затворен за движе...
Благоевград. Модернизираната градска пречиствателна станция за отпадни води в Благоевград получи Акт 16. Обектът е приет от Държавна приемателна комис...
Благоевград. Ремонтираната по европейски проект специализирана болница по онкология „Свети Мина" в Благоевград получи Акт 16 и предстои да бъде въведе...
Видин. Дунав мост 2 вече има Акт 16. Той бе подписан от кмета на Община Видин Герго Гергов. Той обаче е сложил подписа си за експлоатация с някои забе...