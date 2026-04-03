Лазарки от Детска градина "Иглика" гостуваха в Община Белоградчик

С много усмивки и настроение, Общинска администрация – Белоградчик начело с кмета Боян Минков, Ангел Боянов - заместник-кмет и Ангел Георгиев - председател на Общински съвет, посрещнаха малките лазарки от Детска градина „Иглика“. Пъстри носии, звънливи гласове и сърдечни детски усмивки изпълниха заседателната зала, превръщайки деня в истински празник.

С музикален съпровод децата представиха автентични песни и танци, характерни за един от най-красивите пролетни обичаи – Лазаровден. Техният ентусиазъм и старание докоснаха всички присъстващи и създадоха топла и празнична атмосфера.

В знак на благодарност, малките лазарки получиха подаръци, които приеха с искрена радост и вълнение. Срещата се превърна в истински празник не само за децата, но и за служителите в общинската администрация.

