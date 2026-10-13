„Класика и съвременност“ в центъра на Стара Загора

За дванадесети път Стара Загора ще бъде домакин на Международния клавирен конкурс „Класика и съвременност“, който ще се проведе на 15 и 16 октомври 2026 г. Конкурсът е основан през 1998 г. и се провежда във всяка четна година, а от 2004 г. е отворен и за международно участие.

„Класика и съвременност“ се отличава от останалите клавирни конкурси в България със сериозните си изисквания към участниците да представят програма, която предполага висока музикална и техническа подготовка.

Тази година участниците са двадесет, разпределени в четири възрастови групи. Конкурсът ще протече в два дни, като участниците ще се представят по предварително определен ред пред реномирано жури в залата на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“. Подготовката и разсвирването им ще се провеждат в Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ в Стара Загора.

Специално за конкурса „Рунитон“ осигурява роял от най-висок концертен клас. Той ще бъде транспортиран и акордиран специално за събитието.

Конкурсът се организира от НУМСИ „Христина Морфова“ и е подкрепен от Министерството на културата и Община Стара Загора.

Журито тази година е в състав:

Проф. д-р Борислава Танева – председател – НМА „Проф. Панчо Владигеров“ София

Проф. д-р Александър Василенко – НМА „Проф. Панчо Владигеров“ София

Проф. д-р Ромео Смилков – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив

График на конкурса

15 октомври (четвъртък)

11.00 – Откриване

11.15 – Четвърта възрастова група, I тур

11.40 – Втора възрастова група

12.40 – 13.40 – Трета възрастова група

13.40 – 15.30 – Почивка

15.30 – 17.00 – Трета възрастова група

17.00 – 17.15 – Почивка

17.15 – 18.45 – Трета възрастова група

16 октомври (петък)

10.30 – Първа възрастова група

11.10 – Клавирно дуо, Първа възрастова група

11.25 – 12.00 – Почивка

12.00 – Четвърта възрастова група, II тур

12.35 – Клавирно дуо, Втора възрастова група

16.00 – Награждаване. Концерт на лауреатите

Статут на Международния клавирен конкурс „Класика и съвременност“ – Стара Загора

Информацията е предоставена от НУМСИ „Христина Морфова“