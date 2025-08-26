Казанлък демонтира 400 стари стълбове

Инциденти, като случая с падналия уличен стълб върху движещ се автомобил във Варна, свидетелстват за важността на качествения контрол при изграждането и поддръжката на уличните стълбове и електрическите съоръжения, както и навременната подмяна на компрометираните такива.

Община Казанлък започна дейности по демонтиране на близо 400 броя стари, силно корозирали тролейбусни стълбове в града.

Това се наложи след като при регулярни проверки на инфраструктурата, бяха установени участъци, в които металните стълбове са компрометирани от корозия и създават риск за безопасността на гражданите.

Демонтираните стълбове са частна собственост- приватизирани са заедно с ДАП и тролейбусната мрежа, като на почти всички стълбове липсват капаци за електрическата конструкция в тях, което прави лесен достъпа до електричеството, дори и за деца.

За гарантиране на сигурността и ефективното функциониране на уличното осветление, старите стълбове се демонтират и на тяхно място се монтират нови, отговарящи на съвременните стандарти за здравина и устойчивост.

Подмяната се извършва поетапно, като приоритет са зоните с най-интензивно движение на хора и автомобили. Дейностите са част от дългосрочната програма на Община Казанлък за модернизация и поддръжка на уличното осветление.

