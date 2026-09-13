Казанлък демонтира 400 стари стълбове
Подмяната се извършва поетапно, като приоритет са зоните с най-интензивно движение
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Подмяната се извършва поетапно, като приоритет са зоните с най-интензивно движение
Община Казанлък започна демонтирането на близо 400 броя стари тролейбусни стълбове
Рядко явление
Каква е ситуацията с производството на ядрена енергия
Това е поредната кражба, а цената на откраднатото в този случай е около 2 700 лв.
Стартира изграждането на стълбовете
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Общинарите в Бургас измислиха хитър начин да решат проблема с незаконните рекламни афиши по спирки и стълбове. Вместо да гонят нарушителите, местните...
Бургас. Гамени изтръгнаха седем електрически стълба в Морската градина на Бургас и потрошиха автобусна спирка на ул. „Димитър Димов". Инцидентът е ст...