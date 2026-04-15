Изложбата „Един район, един продукт – племенни артефакти на Индия“ гостува в Стара Загора

Изложбата „Един район, един продукт – племенни артефакти на Индия“ ще бъде открита на 16 април 2026 г. от 17.30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Експозицията е част от инициативата One District One Product (ODOP) на Република Индия и представя богатото културно наследство на над 700 официално признати племенни общности в страната. Всяка от тях притежава свои уникални художествени традиции, езици и обичаи, които намират израз в разнообразни ръчно изработени артефакти.

Събитието е организирано от Посолството на Индия в София в сътрудничество с Индологическа фондация „Изток-Запад“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с автентични произведения на традиционни занаяти, отразяващи духовния и материалния свят на различни общности в Индия. Изложбата разкрива многообразието на културните практики и съхранените през вековете традиции, предавани от поколение на поколение.

Гостуването на експозицията в Стара Загора предоставя възможност на жителите и гостите на града да се докоснат до една по-слабо позната, но изключително богата и пъстра страна на индийската култура.

