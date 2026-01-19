Грипна епидемия до 30 януари в Бургаско

Областният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) предлага обявяването на грипна епидемия на територията на цялата област Бургас. Данните за заболяемостта са достигнали нива, които налагат мерки за овладяване на разпространението на грипа във всички 13 общини.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщиха, че случаите на грип и ОРЗ за периода 12.01–18.01.2026 г. в област Бургас са 475, при заболеваемост 249,41‰. За сравнение, през предходния отчетен период са регистрирани 356 случая при заболяемост 186,93 ‰. По данни на специалистите най-засегната е възрастовата група 5–14 години, следвана от групата 0–4 години. Възрастното население над 65 години остава по-малко засегнато.

От Регионалното управление на образованието информираха за средно 17,07% отсъстващи ученици за цялата област.

В сила влизат следните противоепидемични мерки за понижаване на заболяемостта: обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 22.01.2026 г. до 30.01.2026 г.

Областният щаб се обедини около решението учениците в област Бургас да преминат в електронна среда на обучение. Това ще даде възможност първият учебен срок да бъде приключен спокойно, а от друга страна ще ангажира учениците и ще предотврати струпвания в закрити обществени места. За влизането в сила на тази мярка е необходимо разрешението на министъра на образованието. Същото ще бъде поискано от РУО Бургас още днес.

Преустановява се присъственият учебен процес във всички групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата, с изключение на ученическите олимпиади, насрочени до 30 януари, които ще се проведат при спазване на противоепидемични мерки.

Прекратяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари. Преустановяват се и свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни.

Мерките, които щабът обсъди ще бъдат предложени за съгласуване от главния държавен здравен инспектор, след което ще влязат в сила.

Щабът взе решение всяка от 13-те общини индивидуално, съгласно конкретните нива на заболеваемостта по места, да определи допълнителни мерки по отношение на пенсионерските клубове и масовите мероприятия.

Детските градини и яслите продължават да работят.

В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас Владимир Крумов, кметовете на общини, директорът на РЗИ Бургас д-р Георги Паздеров, началникът на Регионалното управление по образование, ръководители на Центъра за спешна медицинска помощ и Регионалната здравна каса, представители на болнични заведения и други институции.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com