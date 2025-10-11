Григор Даулов пред СТАНДАРТ: В село Чавдар културата е на почит

Коледното село е най-успешният ни продукт, казва кметът Григор Даулов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-н Даулов, как съхранявате Чавдар - т. нар. швейцарско село на България?

- Работя от 20 години в общината. И мога да кажа категорично, че опитът и екипът, с който сме заедно от дълго време, са ключови за успехите ни.

- Бързо ни се наложи от лятото да се пренастроим за зимните празници. Споделете, моля Ви, за Коледното село Чавдар, което е само на 70 км от столицата – едно от най-красивите места в Средна гора и Стара планина?

- Това е може би най-успешният ни културно-туристически продукт. Той започна през първия ми мандат, създадохме го с доц. Георги Бърдаров и неговата съпруга Антонина Атанасова. Стартирахме го като на шега, с повече мечти и се получи най-голямото събитие в историята на нашия край. Тази година ще е петото ни издание. Започваме в края на ноември и продължаваме до 1 януари. Идват хиляди посетители.

Програмата е наситена с около 50 събития - концерти на най-известните български изпълнители, представяния на книги, стендъп комедии, театър, работилници за деца. Всичко това съчетаваме с Коледен базар, на който местни производители представят продукцията си. Има голям интерес, тъй като участват и едни от най-големите брандове.

- А разполагате ли с добре оборудвана зала за зрители?

- Нещата при нас се случват на открито – в голям общински павилион, който има необходимите технически съоръжения. Има, разбира се, постановки, които се играят в салона на читалището. Тази година водим разговори да ни гостува група ПИФ, Стенли, ще запалим светлините за Коледа с победителя от „Като две капки вода“ Вениамин. Ще има и други артистични изненади.

- Тъй като започнахме разговора от културния календар, какво се случва при вас в Месеца на книгата?

- Честно да Ви кажа, аз съм силно изкушен от културата кмет. Започнахме през 2019 г. в Международния ден на книгата, който е на 23 април. Обикновено завършваме на 24 май. В началото на инициативата не познавах никой от този бранш, но благодаря на съдбата, че се запознах с тогавашния директор на Националния център на книгата към НДК Светлозар Желев, който ни помага при всяко издание следващо издание след старта. Гостували са ни всички големи български имена като носителят на Букър Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Мария Лалева, Виктория Бешлийска, Теодора Димова…

- …Най-добрите.

- Несъмнено. Чавдар е единственото село, което заедно с 9 областни града, участва в Европейската нощ на литературата на 23 септември т. г.

- Твърдите, че работата на кмета изисква нетрадиционни решения, добра инфраструктура, туристически проекти, отдаденост и добър екип? Вероятно съчетавайки тези фактори станахте известна туристическа дестинация.

- На първо място ние се възползваме от всяка възможност за външно финансиране - за ремонт на пътища, подмяна на водопровода, канализация, тротоари и др. Със средства ни помогнаха и близките до нас предприятия от минната индустрия. Започнахме през 2012 г. и направихме няколко туристически и инфраструктурни проекта. Например, археологически парк Тополница. В него има останки от ранно неолитно селище отпреди 7000 години. Музеят се намира на 2 минути пеша местността „Света Петка“. До него се стига по приятна каменна пътека по хълма. В момента там тече мащабна реформа и резултатът ще е видим след два месеца.

Показваме миналото на региона по нетрадиционен начин. Въженият парк пък е предпочитано място за посетители от всички възрасти по време на топлите сезони.

- А раждат ли се деца в с. Чавдар? Питам Ви, защото вече е налице тенденцията младите хора да се завръщат в селата.

- Да, да. И ние разчитаме на лекия прилив на хора. Те остават при нас заради това, че намират работа в близките предприятия. В училището миналата година имахме 70 – 80 деца. Сега са 97. Инвестираме в инфраструктура. Градим фотоволтаична електрическа централа в основното училище. Другият проект осъществяваме с помощ от „Елаците Мед“ – става дума за стем център. Ще бъде с инсталации за география, терариум, акцентът ще е върху естествените науки. Имаме дейности в училището, в читалището - за да имат достъп до културата и младите, и възрастните хора. Не забравяме и хората в неравностойно положение и самотно живеещите. Предлагаме топъл обяд и други социални услуги.

- Имате фолклорен център. Успявате ли чрез народните обичаи, песни и танци да обедините поколенията – от дечицата, та чак до техните прабаби и дядовци?

- Такава е и нашата цел – да осъществим връзката между поколенията. Фолклорът е нещото, което ни държи близо до корените ни. Към читалището, училището и детската градина провеждаме кръжоци по танци и пеене. Отделно от това имаме и занимания по балет с „Роберта“ балет, както и вокална група „АзБуКи“ , които печелят титли на различни фестивали в България. Така, че нашите жители – около 1200 човека – имат достъп до културни и социални дейности, според вкуса и предпочитанията им.

Наблизо, на около 7 км от селото, е водопад Казаните, представляващ живописна каскада от 5 малки водопада, които падат между стръмни скали. До там може да се стигне пеша, с велосипед, с комбинация от личен автомобил и офроуд джип. Предлагат се АТВ-та под наем. Разполагаме с общински център за гости. Имаме и друг хотел, както и къщи за гости. Така, че добре дошли са хората при нас!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com