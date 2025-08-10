Депутати от ДПС-Ново начало помагат на хората в Сунгурларско

Народните представители от ДПС-Ново начало Калин Стоянов и Исмаил Осман, както и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов, участват в борбата с пожара в Сунгурларско. Заедно с екипите на пожарната и доброволци, те са на място, като се включват в овладяването на ситуацията, подпомагат координацията на действията и разговарят с местните жители.

Народните представители и кметът са близо до хората и остават на терен, докато пожарът бъде напълно овладян и няма никаква опасност за населението.

Огънят в Сунгурларско продължава да гори на няколко фронта, ситуацията остава динамична и при засилване на вятъра през деня има риск пламъците да се разраснат. Очаква се пристигането на още техника, включително двата шведски самолета.

