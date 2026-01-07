БАБХ разкри две огнища на инфлуенца в началото на 2026 година

БАБХ установи две огнища на инфлуенца от началото на 2026 година

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнища на инфлуенца А (грип) в два животновъдни обекта находящи се съответно в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, и в землището на с. Тополи дол, община Пазарджик, област Пазарджик. И двете огнища са установени след подадени сигнали за повишена смъртност сред птиците от страна на собствениците на обектите. В първия обект се отглеждат около 90 000 кокошки носачки, а във втория – около 15 000 патици мюлари.

Около засегнатите животновъдни обекта са определени 3-километрови предпазни зони, в които попадат както следва:

Обект за отглеждане на кокошки носачки: гр. Асеновград и с. Боянци от община Асеновград, област Пловдив, и с. Моминско от община Садово, област Пловдив.

Обект за отглеждане на патици мюлари: с. Тополи дол от община Пазарджик, област Пазарджик, и с. Найден Герово от община Съединение, област Пловдив.

В 10-километровите наблюдавани зони влизат съответно:

Обект за отглеждане на кокошки носачки: с. Крумово и с. Ягодово от община Родопи, област Пловдив; гр. Садово, с. Болярци, с. Катуница, с. Караджово, с. Кочево от община Садово, област Пловдив; гр. Куклен и с. Руен от община Куклен, област Пловдив; с. Избеглии, с. Козаново, с. Стоево, с. Златовръх, с. Мулдава и с. Лясково от община Асеновград, област Пловдив.

Обект за отглеждане на патици мюлари: с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци, с. Черногорово, с. Пищигово и с. Крали Марко от община Пазарджик, област Пазарджик; с. Блатница и с. Смилец от община Стрелча, област Пазарджик; гр. Съединение и с. Правище от община Съединение, област Пловдив; и с. Мало Крушево от община Хисаря, област Пловдив.

При птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, чрез заразени фураж и вода. С цел ограничаване на болестта и недопускане на нейното разпространение, се предприемат необходимите законови действия.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

Основните мерки за ограничаване на заболяването инфлуенца по птиците са въвеждане на високи мерки за биосигурност и тяхното стриктно прилагане и спазване. Отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват, стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства.

Птицевъдите, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването „Инфлуенца по птиците“, подлежат на компенсация по законоустановения ред. Това подпомага бързото възстановяване на дейността им и по този начин се свеждат до минимум последиците и се гарантира стабилността в сектора.

