БАБХ иззе 760 кг стоки без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

БАБХ иззе 760 кг стоки от животински произход без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 760 кг стоки от животински произход при проверки на два автобуса, влизащи в страната през ГКПП „Капитан Андреево“.

На 8 и 9 януари на пункта са проверени два автобуса с турска регистрация, пристигнали за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозните средства се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената инспекция в единия автобус са установени 420 кг овча лой, а в другия – 340 кг говежда лой. Съставени са протоколи за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Списък с продуктите, които са разрешени за въвеждане с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България.

Внос на продукти от животински произход в ЕС.

