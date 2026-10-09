Огнян Атанасов пред СТАНДАРТ: Слънце, ски, спа, култура, хилядолетна история и високотехнологичен индустриален парк - това е Кюстендил

Развиваме парк „Климатолечение“

Нашият приоритет е децата в Кюстендил да учат в модерна, сигурна и добре оборудвана среда

Кюстендил вече е член на Европейската асоциация на историческите термални градове

Искаме „Осогово“ да бъде място, изпълнено с деца, тренировки и спортен дух

– Г-н Атанасов, когато говорим за развитието на Кюстендил, кои са секторите, в които според Вас трябва да се инвестира най-много?

– За мен развитието на Кюстендил трябва да се случва едновременно в няколко направления – земеделие, образование, туризъм, спорт, здравеопазване и икономика. Не можем да говорим за привличане на инвестиции, без да имаме добра образователна среда, здравеопазване, градска среда и условия, които да задържат младите в Кюстендил. Затова работим по всички тези направления паралелно.

– Инвестициите в градска среда са сред най-видимите промени. Какво е тяхното значение за града?

– Градската среда е основата, върху която се развива всеки град. През последните години работим последователно за обновяването не само на улици, но и на цялостния облик на Кюстендил. Обновени бяха двата основни подхода към града – от София и от Дупница. За нас е важно човек да усеща промяната още при влизането си в града. Градската среда трябва не само да подобрява ежедневието на хората, но и да създава по-добри условия за туризма и развитието на Кюстендил.

– Вие многократно сте поставяли акцент върху икономическото развитие. Какво искате да постигнете?

– Основната ни цел е да създадем реални условия бизнесът да избере Кюстендил за място, на което да инвестира, да произвежда и да създава добре платени работни места. Работим за изграждането на модерен високотехнологичен индустриален парк върху близо 190 декара край с. Жиленци. Осигурено е финансиране, а предвидената инфраструктура ще включва пътна, електро, водоснабдителна и канализационна мрежа, газово стопанство, оптичен интернет както и решения за чиста енергия. Целта ни е инвеститорът да получава подготвен терен с цялата техническа инфраструктура на границата на имота, като в рамките на 2-3 месеца да получи и разрешение за строеж. Така създаваме предпоставки за нови производства, повече и по-добре платени работни места и по-висока добавена стойност в региона.

– Туризмът е друг важен ресурс на Кюстендил. Какво трябва да се промени, за да останат туристите по-дълго в града?

– Кюстендил има нещо, което много малко градове могат да предложат в такава комбинация – над 8000 години история, минерална вода, културно наследство, природа, планина, ски писти, изкуство и традиции. Минералната вода е нашето най-голямо богатство и моята амбиция като кмет е Кюстендил да се върне на мястото, което е заемал – като водещ балнеологичен курорт.

Тази година направихме и важна крачка в европейското позициониране на града – Кюстендил стана член на Европейската асоциация на историческите термални градове. Това е възможност да обменяме опит с утвърдени европейски дестинации и да представяме по-активно нашето термално наследство.

Нашата задача е да свържем минералната вода с историята, културата, природата, спорта и събитийния календар. Искаме човек, който дойде в Кюстендил, да има причина да остане още няколко дни и да се върне отново.

– Хисарлъка има все по-важно място в туристическото развитие на Кюстендил. Какво предстои там?

– Хисарлъка е едно от големите богатства на Кюстендил. Там съчетаваме природа, история, спорт, отдих и семейни преживявания. Развиваме парк „Климатолечение“, който възражда традицията на мястото като зона с благоприятен микроклимат. Хисарлъка съчетава подържани еко пътеки, чист въздух, крепостта, бункера на генерал Жеков, приключенският парк, а скоро ще отвори врати и обновеният зоопарк. Предстои да открием и новия паркинг за автомобили и автобуси, който ще подобри достъпа и организацията в района.

Искаме човек да може да прекара тук цял ден – сред боровата гора, с възможности за спорт, разходка, забавление и културен туризъм. Целта ни е Хисарлъка да бъде една от визитните картички на Кюстендил.

– Образованието също е важен приоритет. Какво прави общината в тази посока?

– Нашият приоритет е децата в Кюстендил да учат в модерна, сигурна и добре оборудвана среда и да получават подготовка, която да им дава увереност за бъдещето. Въведени са и предстои да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на практика във всички детски градини и училища на територията на града, а успоредно с това инвестираме в модерна материална база, спортни площадки и STEM центрове. Всяко училище разполага с обновена спортна инфраструктура и STEM център.

За нас образованието не се изчерпва само с обновяването на сградите. Искаме децата да работят с технологии и да развиват практически знания и умения. Затова в ЦПЛР – ОДК предлагаме напълно безплатни допълнителни обучения по български език, математика, английски и китайски език. Нашата цел е децата на Кюстендил да бъдат добре подготвени, уверени и конкурентоспособни.

– Спортът е още един сектор, в който се реализират сериозни инвестиции. Какво място заема той във Вашата визия?

– Спортът е инвестиция едновременно в здравето на нашите съграждани и най-вече на децата и в развитието на града. Амбицията ми като кмет е да върнем Кюстендил на мястото, което е заемал в миналото – като град с добра спортна база и като център за подготовка на отбори и състезатели от България и чужбина.

Предстои да открием обновения Спортен комплекс „Осогово“, където са модернизирани футболният терен, лекоатлетическата писта с 8 коридора, осветлението, тревното покритие, седалките и прилежащите съоръжения. Искаме базата да се използва както от местните клубове и децата, така и за тренировъчни лагери и състезания.

За мен е важно да развиваме и масовия спорт. Искаме „Осогово“ да бъде място, изпълнено с деца, тренировки и спортен дух, а Кюстендил отново да стане естествен избор за спортна подготовка. Това е и причината всички спортни клубове да ползват абсолютно безплатно цялата спортна база без наем и без режийни.

– Кюстендил е известен като „Овощната градина на България“. Как искате да развивате този потенциал?

– Земеделието и особено овощарството са част от идентичността на Кюстендил. Не искаме само да произвеждаме качествени плодове, а да развиваме целия процес – съхранение, преработка, логистика и реализация.

Затова работим по създаването на модерна база- Регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция за съхранение и преработка на плодове, по която Община Кюстендил е директен бенефициент. Идеята е да съкратим веригата на доставки, да прескочим прекупвачите и местните производители да получат по-добри условия за охлаждане, съхранение, сортиране, пакетиране и реализация на продукцията, така че по-голяма част от добавената стойност да остава в региона. За центъра ще се разработи и платформа за търговия B to B и B to C.

Много важна е и връзката между земеделието и науката. Институтът по земеделие в Кюстендил има сериозни традиции в овощарството и разработването на нови сортове и технологии. Побратимяването ни с китайския град Ян тай, който е силен център в производството на ябълки, създава възможности за обмен на знания, научен опит и технологии.

– Какъв Кюстендил искате да видим след няколко години?

– Кюстендил с развита икономика и високотехнологични предприятия, развито селско стопанство, високо конкурентен туристически продукт, съвременна образователна и спортна база, повече възможности за младите и привлекателна среда за отглеждане на деца. С моят екип работим Кюстендил да бъде град, в който младите семейства имат причина да останат, да работят, да се развиват и да създават бъдещето си тук. Развитието е последователен процес – инвестиция след инвестиция, проект след проект, но най-важното е зад тях да стоят реални възможности за хората.