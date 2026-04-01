Норвегия празнува Великден по супер странен начин

Посетителите в Норвегия по Великден често се изненадват – улиците опустяват, градовете притихват. Причината не е криза, а традиция: норвежците се оттеглят в планински хижи, за да се потопят в криминални истории.

Всичко започва през 1923 г. с романа „Bergenstoget plyndret i nat“ („Бергенският влак беше ограбен тази нощ“), който поставя началото на феномена påskekrim – „великденски криминалета“. Умел рекламен ход превръща заглавието в сензация, след като читателите го бъркат с истинска новина. Оттогава престъпленията – поне на хартия – стават част от празника.

Днес традицията е жива и навсякъде. В книжарници и библиотеки криминалните романи излизат на преден план, а витрините често са украсени с тематични, понякога дори зловещи елементи. В Deichman Library интересът към този жанр достига пик именно около Великден.

Празникът се допълва от събития като Krimifestivalen – безплатен фестивал в Осло, който събира автори и читатели на криминална литература от цял свят.

Най-популярният ритуал обаче остава бягството в хижите. Там, далеч от шумa, норвежците прекарват до 10 дни, четейки и гледайки криминални истории. Класики като Еркюл Поаро и Мис Марпъл продължават да са любими, но скандинавският ноар доминира.

Тази година вниманието е насочено към новата екранизация по Ю Несбьо – сериалът „Detective Hole“ в Netflix, пуснат стратегически точно преди Великден.

Така, докато другаде празнуват с козунаци и яйца, Норвегия избира друго – мистерии, убийства и напрежение, съобщава BBC.

