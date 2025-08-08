Удивително откритие решава най-старата загадка във Вселената

Нови данни за първата молекула във Вселената разкриват по-значителна роля във формирането на ранните звезди, отколкото се смяташе досега. Както пише InterestingEngineering изследователи от Института за ядрена физика „Макс Планк“ (MPIK) в Хайделберг са открили неочаквано поведение в хелиевия хидрид (HeH⁺), най-ранната известна молекула в космоса.

Образуван малко след Големия взрив, HeH⁺ е проста молекула, съставена от хелиев атом и протон. Той бележи началото на химичните връзки във Вселената и полага основите на молекулярния водород (H₂), който захранва звездите.

В продължение на десетилетия се смяташе, че HeH⁺ играе пасивна роля в процесите на охлаждане, които позволяват на протозвездите да се кондензират и възпламеняват. Но нови експериментални резултати оспорват тази теория.

За да проверят как тази древна молекула се е държала веднага след Големия взрив, изследователите пресъздадоха условията на ранната Вселена в криогенен пръстен за съхранение – единственото устройство от този вид в света, което симулира космическа среда с температури само няколко градуса над абсолютната нула.

В резултат на това изследователите установили, че вместо да се забави с понижаването на температурата, реакцията между HeH⁺ и деутерий остава забележително постоянна. Това противоречи на по-ранни модели, които предвиждаха рязък спад в реактивността при ниски температури.

Това е важно, защото в ранната Вселена, по време на така наречената „космическа тъмна епоха“, преди звездите да започнат да светят, молекули като HeH⁺ са играли ключова роля в охлаждането на първичния газ, така че газовите облаци да могат да се съберат под действието на гравитацията и да образуват звезди.

Тъй като водородните атоми сами по себе си не могат ефективно да отделят топлина под 10 000 градуса, молекулите с диполен момент, като HeH⁺, са били от решаващо значение за освобождаването на енергия чрез радиация.

HeH⁺ също се разлага чрез сблъсъци с водородни атоми, произвеждайки йони, които в крайна сметка водят до образуването на молекулен водород.

Тази верига от реакции е била жизненоважна за образуването на звезди и нови доказателства сочат, че HeH⁺ е играл много по-активна роля в тази химическа реакция, отколкото се е смятало преди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com