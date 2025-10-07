Участничка изуми Ники Кънчев

Екстравагантна дама се настани в стола на богаството тази вечер. За Сузана Иванова се разбра, че има магазин за здравословно хранене и е на един изпит от разрешително за капитан на ветроходна лодка.

След като се появи в студиото, тя веднага впечатли Ники Кънчев с татуировките на двете си ръце. На лявата бяха изобразени нейните родители и брат й, а с дясната искаше да покаже колко много обича морето.

Неслучайно в публиката беше и Христо, който е капитан на лодката, с която двамата плават.

Сузана започна уверено играта си, но упорито отказваше да заключи втората сигурна сума. Тя набързо употреби успешно първите си два жокера в лицето на водещия и Христо, а на въпроса за 3000 й се наложи да изгърми и третия такъв.

Участничката бе попитана: Коя рок група кръщава свой албум на средновековен уелски ръкопис? - Ролинг Стоунс, Дийп Пърпъл, Металика и Рамщайн.

След като се обади на Джими Тодоров и той остана бъзмълвен, Сузи реши да рискува и заложи на Металика. Верният отговор обаче се оказа Пърпъл и така Сузана си тръгна с чек за 500 лева от шоуто по бТВ.

