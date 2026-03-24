Тръмп отдаде почит на Елвис в Грейсланд по време на визита в Мемфис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посети мемориала на Елвис Пресли в имението „Грейсланд“ по време на визита в Мемфис, съобщи Ройтерс. Държавният глава отдаде почит на легендата на рокендрола, като съчета посещението с други ангажименти.

По време на обиколката той направи редица лични коментари за музиката и живота на Пресли. Посещението премина в неформална атмосфера, съпроводена с разговори и впечатления.

Впечатления от Елвис и музиката му

„Познавах Франк Синатра, познавах повечето от тях. За съжаление, никога не срещнах Елвис. Това е човек, с когото много бих искал да се запозная. Харесвам музиката му“, каза Доналд Тръмп.

По време на визитата президентът не скри симпатиите си към изпълнителя и неколкократно подчерта уважението си към неговото творчество.

Контекстът на посещението

Тръмп беше в Мемфис, за да акцентира върху засиленото присъствие на федералните правоохранителни органи в борбата с престъпността.

„Елвис щеше да бъде много доволен от това“, каза Тръмп, коментирайки намаляването на престъпността, след което добави: „Обичам Елвис!“

Лични връзки и любопитни детайли

Президентът отбеляза, че интересът му към Пресли е свързан и с близостта им във възрастта.

„Цял живот съм слушал за Грейсланд“, каза Доналд Тръмп по време на обиколката.

Той прояви интерес към детайли от живота на певеца и се изненада от някои факти, включително естествения цвят на косата му.

„Наистина? Не знаех. Това е страхотно“, каза Тръмп.

Обиколката и разговорите с екипа

По време на посещението Тръмп беше придружен от представители на администрацията, сред които и министърът на правосъдието Пам Бонди.

„Ти си голяма почитателка на Елвис, нали?“, попита той, а тя отговори: „По-скоро майка ми беше“.

Президентът разгледа внимателно интериора на имението и обърна внимание на дизайнерските решения.

Размисли за живота на Пресли

„Той обичаше майка си толкова много. Когато тя почина, той го преживя много тежко, нали?“, каза Доналд Тръмп по време на обиколката.

В т.нар. „Стая-джунгла“ той коментира интериора: „Той е бил много пред времето си – вижте, сложил е килим на тавана“.

Подпис и финални впечатления

При подписване на реплика на китара Тръмп прояви типично чувство за хумор.

„Някой тествал ли е тази химикалка? Дайте ми лист хартия, за да проверя как пише. Много по-лесно е така, отколкото да разваля китарата“, каза той.

След това добави: „Това стана доста добре. Байдън не би могъл да го направи – той щеше да накара някой друг да свърши тази работа“.

Любима песен и финален акцент

На въпрос за любимата му песен на Елвис, Тръмп отговори: „Hurt е страхотна“.

„Елвис лоши песни няма“, заключи президентът.

