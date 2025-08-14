Тези 5 зодии са най-големите нарциси

Астролозите са съставили списък със зодиакалните знаци, които най-често проявяват нарцистични черти - от лека самовлюбеност до откровена арогантност. В челната петица са включени тези, които се стремят да бъдат център на вниманието, убедени са в собствената си изключителност и често се поставят над другите, пише ND Mais.

Овен

Лидери по самочувствие и желание да бъдат първи. Тяхната независимост често се превръща в инструмент за контрол, а увереността в арогантност.

Дева

Перфекционисти, които вярват, че знаят как да правят всичко както трябва. Могат да налагат своите стандарти и да изглеждат студени за тези, които не ги споделят.

Скорпион

Майстори на прикриването на намерения. Когато са заплашени, използват сарказъм и манипулация, за да поддържат контрол. Често се възприемат като емоционално превъзхождащи другите.

Стрелец

Свободолюбиви, убедени в правилността на собствения си мироглед. Тяхната увереност понякога се превръща в арогантност.

Козирог

Амбициозни и решителни, готови да прекрачат границите на другите в името на целите си. Убедени са, че заслужават само най-доброто.

Тази оценка според астролозите не означава, че всички представители на тези знаци са непременно нарциси. Но именно сред тях най-често се срещат подобни черти.

