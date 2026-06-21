Тайната на мистериозните триъгълни бутилки по време на соца  

Спомняте ли си за т.нар. триъгълни пирамидки за прясно мляко, едни от най-ярките символи на ежедневието от времето на социализма?

Бяха изработени от восъчен картон и въведени по лиценз на шведската компания Tetra Pak. Поради честите дефекти в запечатващите машини обаче опаковките редовно протичаха в мрежестите пазарски торби, модерни по онова време.

Факт е, че заедно с тях, демокрацията заличи десетки специфични продукти, маркови стоки и предмети – стъклените бутилки за мляко, шоколадите Крава, дъвките Идеал, газираната напитка Алтай.

А заедно с тях си отидоха и мистериозните триъгълни бутилки, които пълнеха долните рафтове на хладилниците Мраз.

Тези бутилки не се използваха за напитки, а имаха строго специфично предназначение, свързано с битовата безопасност.

Те съхраняваха силно концентриран оцет, обикновено 80% оцетна киселина, която се използваше за зимнината.

Триъгълната форма на бутилката беше въведена като универсален маркер за опасност и отрова, защото пиенето на висока концентрация на киселината води до тежки изгаряния на хранопровода и е смъртоносно.

Специфичната триъгълна форма бе гарнирана с релефни ивици, за да могат и незрящите да се предпазват.

Двата стъкларски завода - „Стинд“ в София и „Дружба“ – в Пловдив, бяха основните производители на бутилките, а киселината идваше предимно от химическия комбинат „Гаврил Генов“ в Алфатар.

Спряха да ги произвеждат, когато се въведоха у нас европейските стандарти, които забраняват свободната продажба на високи концентрации.

Днес такава киселина в магазините се намира рядко, ако я има, тя е в много по-ниска и безопасна концентрация -до 25–30%. А безопасността на опасните битови химикали се осигурява чрез капачки със защита (push-and-turn), които изискват натискане и завъртане едновременно.

Още през 90-те години стъклото масово беше заменено от пластмаса, но и днес автентичните стъклени триъгълни шишета все още са налични.

Могат да се открият в антикварни магазини, онлайн сайтове за колекционери или в мазетата на баба, ако са забравени от години.

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