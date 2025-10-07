Смайващи разкрития за брака на Никол Кидман и Кийт Ърбан

След като разводът между Никол Кидман и Кийт Ърбан вече е в ход, певецът може да се окаже значително облагодетелстван финансово от раздялата. Според информация на изданието RadarOnline Ърбан има възможност да получи милиони долари от бившата си съпруга, въпреки че двамата са подписали предбрачен договор още преди сватбата си през 2006 г.

Споразумението между тях включва няколко необичайни клаузи, сред които и така наречената "клауза за кокаин". Съгласно нея, Кидман се задължава да изплаща на Ърбан по 600 000 долара за всяка година от брака им, при условие че той се въздържа от употреба на наркотици и алкохол. Това означава, че за 19-годишния им брак музикантът може да получи над 11 млн. долара.

Нетното състояние на Никол Кидман се оценява на около 250 млн. долара, докато това на Кийт Ърбан е приблизително 75 милиона.

Когато двамата се запознават през 2005 г., Кийт вече се бори със сериозни зависимости. Малко след сватбата им той дори постъпва в рехабилитационен център, където прекарва три месеца и сам признава, че го е направил заради Никол. "Това беше моментът, в който тя спокойно можеше да си тръгне", споделя Ърбан в интервю пред Опра Уинфри през 2010 г. "Но се радвам, че не го направи и реши да остане. Бях готов да се лекувам и да започна начисто."

В разговор с Rolling Stone певецът допълва: "Бях изключително благодарен, че Никол ме подкрепи и ме убеди да започна рехабилитация." Преди този момент той не е участвал в официални програми за възстановяване, но е посещавал срещи на Анонимните алкохолици, които, по собствените му думи, са му помогнали да се "задържи на повърхността".

Кидман също неведнъж е говорила открито за трудностите на съпруга си. В интервю за Vanity Fair актрисата признава: "Повече от готова съм да извървя този път с него."

Към днешна дата обаче отношенията между двамата са достигнали своя край. Изданието TMZ първо съобщи, че двойката вече е разделена. Според източници Кидман в момента е изцяло фокусирана върху кариерата си и върху отглеждането на двете им деца, за които се грижи основно сама. Близки до семейството твърдят, че актрисата до последно е вярвала, че може да спаси брака им, но в крайна сметка именно Ърбан е бил този, който е напуснал общия им дом и се е преместил в собствено жилище в Нашвил.

"Двамата поддържат контакт и се чуват почти всеки ден, но е повече от ясно, че вече са поели по различни пътища", коментира запознат, пише "Дир".

