Сензационна находка! Гробница на 5000 години

Археолози твърдят, че са открили руините на „невероятно рядка“ гробница на 5000 години в шотландския архипeлаг Оркни, съобщава Би Би Си.

Неолитният обект в общината Холм в източната част на остров Мейнланд, е бил до голяма степен разрушен от викториански иманяри преди 127 години.

Експерти от Националния музей на Шотландия (NMS) и Университета в Кардиф преоткриват гробницата след търсене на точното ѝ местоположение.

Въпреки нанесените щети учените са открили 14 скелета на мъже, жени и деца. Археолозите обясниха, че телата са били грижливо подредени, а ДНК и изотопният анализ ще покажат дали те са роднини и откъде произхождат. Открити са и отделни парчета човешки кости.

