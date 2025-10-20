Мъж от Ямбол с невероятно представяне в "Стани богат"

Невероятно представяне на мъж от Ямбол с нерадостна съдба в "Стани богат".

За Мартин Конакчиев се разбра, че е плод на смесен брак през социализма между работник от Мозамбик и българка. Двамата обаче изоставят сина си в дом, но Мартин има късмет, когато е на две години и половина, да бъде осиновен от Галина и Милчо.

Именно те за него са родителите му, като интересното е, че след като той става част от семейството им, съпрузите вече са имали момче и момиче.

След като заработи първата си сигурна сума, Мартин използва „50:50“, за да маркира вярно, че талисманът на Олимпийските игри в Париж през 2024 година е шапка.

Последва въпрос за 1500 лева: Откъде водят началото реките Тигър и Ефрат, между които възникват древните цивилизации на Месопотамия? - Арменското плато, Хималаите, Андите и Южен Тяншан.

След кратки разсъждения Конакчиев заложи на платото и позна.

2000 лева: За кой филм Стивън Спилбърг печели за пръв път Оскар за най-добър режисьор?

Тук възможностите бяха Извънземното, Челюсти, Мостът на шпионите и Списъкът на Шиндлер.

Играчът поиска помощ от Ники Кънчев и той правилно го насочи към Шиндлер.

Марто заключи сумата от 3000 лева, а въпросът за нея бе: Кой е единственият изпълнител, печелил четири пъти наградата „Грами“ за албум на годината? – Бийонсе, Тейлър Суифт, Майкъл Джексън и Адел.

Конакчиев се обади на Делян Любенов и приятелят му даде верен отговор със Суифт

Всичко за Мартин приключи за 5000 лева: Кой футболист държи рекорда за най-много отбелязани голове на едно световно първенство?

Опциите бяха Герд Мюлер, Йохан Кройф, Пеле и Жюст Фонтен.

Мартин посочи Пеле, но ставаше дума за Фонтен. Така Мартин си тръгна с чек за 3000 лева от телевизионната игра по бТВ.

