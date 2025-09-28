Роби Уилямс вдигна на крака  30 000. Поздрави националите ни

Пред 30 000 на стадион "Васил Левски" Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол!

Един от най-ярките музикални изпълнители на нашето време вдигна на крака Националния стадион “Васил Левски” за успеха на България във Филипините.

Хей, какво направи вашия волейболен отбор на Световното първенство?! Невероятно представяне“, каза Уилямс пред множеството, което бе изпълнило Националния стадион “Васил Левски” за неговия концерт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com