Разпада се най-големият айсберг в света. Голямата опасност

Предстоящо пълно разпадане на някогашния най-голям айсберг в света – A23a, е регистрирано чрез ново сателитно изображение, съобщи агенция ДПА.

Снимката е направена от спътника „Сентинел-2“ на европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“. Тя показва първите ясни признаци, че леденият колос скоро може да се разпадне напълно, съобщиха от Европейската космическа агенция (ESA).

По данни на учените, изключително добрите метеорологични условия и липсата на облаци са позволили безпрецедентно ясен поглед към айсберга, докато той се носи край бреговете на Антарктида. Именно това е дало възможност да бъдат засечени пукнатини и промени в структурата му, които свидетелстват за започнал процес на разпад.

A23a дълго време беше смятан за най-големия айсберг в света и се превърна в символ на динамичните промени в полярните региони. Неговото постепенно разрушаване се наблюдава внимателно от учените, тъй като подобни процеси дават важна информация за климатичните промени и поведението на антарктическите ледени маси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com