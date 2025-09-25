Рачков се завръща в ефир! Неочаквани изненади

Тази неделя в 20:00 ч. по NOVA любимият водещ Димитър Рачков открива новия трети сезон на музикалното шоу “Пееш или лъжеш” с още повече смях, емоции и неочаквани музикални изненади. В първия епизод специален гост е кралят на попфолка - Азис, който влиза в ролята на звезден детектив в търсенето на талант сред лъжата. Той първи ще се изправи с много настроение срещу новите правила в шоуто и “Златния шалтер” на панела, който преобръща играта по невиждан досега начин.

Всяка неделя една от най-големите звезди на музикалния небосклон в България ще трябва да разкрие кои са пеещите и кои са лъжещите сред 8 участници, които твърдят, че са певци. В мисията си да разкрие кои участници пеят наистина и кои се преструват, Азис ще получи ценна подкрепа от двама близки приятели и музикални професионалисти – Деси Слава и DJ Дамян. Те ще се присъединят като специални гости в панела от съветници в състав Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. Всички те ще се впуснат в забавна и оспорвана игра на догадки, където опитът и интуицията ще бъдат ключови.

Тази сутрин в специалната поредица на Елизабет Методиева в „На кафе“ зад кулисите на шоуто, Азис сподели, че ще се довери напълно на усета си: “Аз трудно се лъжа, даже да не кажа, че е абсолютно невъзможно. Но се притеснявам. Искам да избера пеещ участник, защото смятам, че победата заслужава талантлив човек”. До него беше и Деси Слава, която за втори път се впуска в предизвикателството “Пееш или лъжеш”. Предишният път като участник, който беше излъган, а тази неделя - като съветник с опит в шоуто. “Азис ми се доверява, но аз не съм от най-добрите в познаването. Бях много убедена, че моят човек ще пее, но не успях да позная. Подведох се по зодията му!” - смее се тя.

Новият сезон обещава още повече вълнуващи изпълнения, неочаквани обрати и незабравими моменти. Кого ще избере Азис за своя дуетна половинка? Ще намери ли истинския талант?

