Притеснителни данни за дамите

Тревога, стрес, тъга и гняв засягат стотици милиони хора всеки ден, като нивата им са по-високи, отколкото преди десетилетие. При това тези емоции не са мимолетни състояния и са валидни повече за жените. Данните са включени в първия по рода си доклад за емоционалното здраве на света. Основава се на глобално проучване на „Галъп” проведено миналата година сред над 145 хил. души в 144 държави.

Защо се вълшава емоционалното здраве на хората по света?

„Колкото и да е парадоксално, качеството на живота в целия свят се подобрява, а тревожността, гневът и страхът се засилват. Това е символ на съвременното общество – все по-забързано ежедневие, което ни обгръща със стрес, а ние сякаш забравихме как да се справяме с него“, обясни в ефира на „Пресечна точка“ Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

„Предишните поколения са се справяли по много добър начин, а ние като че ли загубихме механизмите си за това“, добави той.

Мирът и благополучието – ключови за щастието

По думите на Петков, там, където има конфликти, хората неизбежно са по-нещастни – независимо от стандарта им на живот.

„Мит е, че парите носят щастие. Може да имаш всичко материално, но ако няма мир, няма и истинско щастие“, подчерта той.

Според него България се намира „в средни показатели за света“, но тревожността и у нас нараства.

„Не трябва да се отдаваме на емоции като гняв и страх, защото те разрушават не само индивидуалното качество на живот, а и здравето на обществото като цяло. Не може да има здраво общество без здрави индивиди“, каза Петков.

Проучването показва, че младите хора са все по-гневни, а жените са по-засегнати от тревожност и стрес.

„Тук е важна ролята на семейството и институциите – училища, детски градини – да научат децата от най-ранна възраст да се справят със стреса. Той винаги ще бъде около нас, важно е да се научим да живеем с него“, коментира Петков.

Как се справяме със стреса?

„Справянето може да стане по най-различни начини – чрез хобита, движение, психотерапия.За съжаление, на много места в България психотерапията все още не е достатъчно достъпна, но е важно да се осъзнае нуждата от грижа за емоционалното здраве – защото от него зависи всичко останало“, посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com