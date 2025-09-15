Погнаха брата на Чарлз! Какво грози принц Андрю

Семейството на Вирджиния Джуфре призова за пълно разследване на принц Андрю във връзка с обвиненията, че сексуално я е малтретирал, когато е била на 17 години.

"Няма значение дали става дума за член на кралското семейство, президент или принц... всеки трябва да бъде подведен под отговорност според закона", заявява братът на Джуфре, Скай Робъртс, в интервю за BBC, предаде lifestyle.bg.

Вирджиния Джуфре е сред най-известните жертви на Джефри Епстийн. През 2001 г., когато е на 17, тя твърди, че Епстийн я е запознал с принц Андрю, който я е принудил да прави секс с него три пъти.

Братът на крал Чарлз категорично отрича всички обвинения, но през 2022 г. постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре, без да признава вина или да поднася извинение.

През 2019 г. след скандала с Епстийн и критиките след интервюто му за BBC Newsnight, принц Андрю се оттегли от публичните си задължения.

Според Скай Робъртс принцът не е понесъл достатъчно последствия: "Разбира се, че му бяха отнети титли и беше публично засрамен, но това не е достатъчно. Фактът, че все още живее в замък, е неприемлив".

"Независимо дали си кралска особа, трябва да бъдеш разследван. И ако се докаже участие, трябва да бъдеш осъден на доживотен затвор", допълва още братът на Вирджиния Джуфре.

Джуфре се самоуби през април 2025 г. след години на активизъм и борба за справедливост. Семейството й критикува и назначаването на лорд Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ, след като Bloomberg публикува имейли, разкриващи близки връзки между него и Епстийн. Манделсън бе освободен от поста по-рано тази седмица.

