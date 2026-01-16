Първи кадри от новия сезон на "Ергенът"

Снимачният процес на новия сезон на романтичното риалити "Ергенът" по bTV вече започна в слънчева Шри Ланка. Наум Шопов също се завръща като част от екипа. Първи кадри от снимачната площадка на култовото предаване вече заляха мрежите, а интересът става все по-голям.

Този път ще видим не е един, не двама, а отново трима мъже! Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята перфектна половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, която да обичат безусловно.

Първи поглед от Шри Ланка ни достави актьорът Наум Шопов. Той сподели снимка от „зад кулисите“, заедно с тримата ергени, под която написа: „Съвсем случайно се запознах с едни момчета в Шри Ланка. Познати са ми отнякъде“.

Петият сезон на „Ергенът“ обещава нови романтични преживявания, които не сме виждали до момента. Тази пролет любовта отново ще е във въздуха, а романтиката - в Шри Ланка. Пред какви предизвикателства ще бъдат изправени участниците в името на любовта - предстои да разберем.

Кастингът за момичетата, които искат да се борят за сърцата на Марин, Кристиян и Стоян, приключи на 19 октомври 2025 г.

