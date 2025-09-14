Обявиха най-красивото село на света. Жителите настръхнаха

Понякога дори да оглавиш класация не означава обезателно цветя и рози.

Това се случи с 600 души, които живеят в село Бибъри в Глостършир, в Обединеното кралство, което беше признато за най-красивото село на земята. Класацията е на списание Forbes.

Сега обаче британските селяни не само не са доволни, а направо са разстроени от тази титла, пише Daily Mail.

Причина са туристите, които буквално наводниха Бибури.

"За един уикенд в разгара на лятото в живописното село се изсипват над 20 000 посетители, което е 30 пъти повече от обичайното му население", се казва в статията.

За да се справи със свръхтуризма, местната власт промени паркоместата на централния площад, като ги замети с точки за слизане и качване на пътници. Туристите бяха посъветвани да идват в селото с по-малки автомобили, за да облекчат движението по криволичещите селски пътища.

Председателят на селския съвет Крейг Чапман нарече това ниво на туризъм "абсолютна пречка за местните жители", защото главният път до селото е тесен път с едва проходим мост над реката и задръстванията там са колосални. Големите автобусни обиколки буквално са парализирали пътищата в селото. На паркинга има повече от 50 спрени огромни превозни средства.

Местните хора се оплакват, че са заприличали на Дивия запад - с коли и автобуси, докарващи хиляди хора в това малко селце, които хвърлят боклуци, ядат безразборно, надничат из прозорците на къщите, правят си снимки из частните дворове.

Инфлуенсърите в социалните медии обаче продължават мощно да рекламира Бибъри като идеална дестинация за еднодневни пътувания като бягство от мегаполиса Лондон.

Жителите му вече побесняха и поискаха от управата на близкия град – Глостършир, спешни мерки за справяне с проблема.

Догодина ще е забранено спирането и паркирането на автобуси в селото, като се обмисля външните автобуси и коли да паркират извън селото, а вътре да влизат само с колелета. Междувременно си издействаха нов асфалт, мост, детска градина и атракцион.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com